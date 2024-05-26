Alman medyasından Togg'a övgü

Alman medyasından Togg'a övgü
Kaynak: AA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG’un T10X modelini analiz eden ve test sürüşü gerçekleştiren Alman otomobil dergisi tam not verdi.

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Alman medyasından Togg'a övgü 1

Almanya’nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild, "Türk Teslası Çok İyi" başlıklı yazısında Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) övgüler yağdırdı.

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Alman medyasından Togg'a övgü 2

Dergi, Türkiye'nin yıllardır farklı ülkelerin markalarını üreterek edindiği deneyime vurgu yaptı ve Togg'un bu birikimi kullanarak Avrupa pazarına açılmaya hazırlandığını belirtti.

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Alman medyasından Togg'a övgü 3

Auto Bild dergisi, Togg’un T10X modeli ile test sürüşü gerçekleştirdi ve aracın iç ve dış tasarımına tam not verdi.

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Alman medyasından Togg'a övgü 4

Dergi, Togg’un 4,59 metre uzunluğunda olduğunu ve bin 515 litreye kadar hacimli bagajının seyahat için uygun olduğunu belirtti. Ayrıca, aracın koltuklarının çok konforlu olduğunu yazdı.

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Alman medyasından Togg'a övgü 5

Dergi, Togg T10X'in birçok yabancı marka otomobil ile kıyaslandığını ve kokpit bölümünün çeşitli dijital araçlar sunduğunu vurguladı.

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Alman medyasından Togg'a övgü 6

Togg’un dijital ekosistem fikirlerini dışa aktarmayı başarması halinde rakiplerini geride bırakabileceğini ifade etti.

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Alman medyasından Togg'a övgü 7

Fiyat-performans analizinde ise, Togg T10X'in aynı segmentteki araçlardan daha uygun bir fiyata sunulduğunu belirtti.

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Alman medyasından Togg'a övgü 8

Auto Bild'in değerlendirmesi, Togg'un Avrupa pazarına girişi için olumlu bir ön izlenim yaratıyor ve Türkiye’nin yerli otomobilinin uluslararası alanda rekabet gücünü artırıyor.

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