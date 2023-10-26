Alman otomotiv devinden 4,9 milyar avro kar

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu, temmuz-eylül döneminde karını yüzde 14,9 artırarak 4,9 milyar avroya yükseltti.

KAYNAK: AA
Alman otomotiv devinden 4,9 milyar avro kar

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran VW Grubu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin nihai finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, grubun geçen yıl temmuz-eylül döneminde 4,26 milyar avro olan özel kalemler öncesi karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 14,9 artışla 4,9 milyar avro oldu.

Grubun, üçüncü çeyrekteki araç teslimatları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak yaklaşık 2,3 milyona yükseldi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN SATIŞI YÜZDE 45 ARTTI

Yılın 9 aylık döneminde Alman üreticinin satışları yüzde 16 artarak 235,1 milyar avroya ve faaliyet karı yüzde 7 artışla 16,2 milyar avroya ulaştı.

Şirketin tamamen elektrikli otomobilinin teslimatları da aynı dönemde yüzde 45 artarak 531 bin 500 adet oldu.

Ham madde ve enerjiye yönelik riskten korunma faaliyetlerinin bu yıl başlangıçta beklenenden daha olumsuz bir etkiye sahip olması nedeniyle VW, kar beklentilerini düşürmüştü.

Şirket, 23 Ekim’de bu yıl özel kalemler öncesi faaliyet karının bir önceki yılki 22,5 milyar avro seviyesinde olmasını beklediğini ve daha önce yüzde 7,5 ila yüzde 8,5 arasında tahmin edilen kar marjının da (karın ciroya oranı) yüzde 7 ila 7,3 bandında olacağını duyurmuştu.

Volkswagen, teslimatlar ve satışlar için tahminlerini korudu. Şirketin bu yıl 9-9,5 milyon arasında araç teslim etmesi beklenirken, satışların yüzde 10-15 arasında artacağı tahmin ediliyor.

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