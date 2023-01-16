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Alman polisi Greta Thunberg’i zorla uzaklaştırdı

Almanya'nın Lützerath kentinde maden sahasının genişletilmek istenmesini protesto etmek için dün bir grup eylemciyle bölgeye gelen İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, polis tarafından bölgeden zorla uzaklaştırıldı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:45
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Alman polisi İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’e müdahale etti

Alman polisi Greta Thunberg’i zorla uzaklaştırdı
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Dün yanında yaklaşık 70 kişiyle maden köyüne giden Thunberg'in, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polis tarafından kolundan tutularak ve arkadan itilerek olay yerinden uzaklaştırılması yer aldı.

Thunberg, polisin göstericilere yönelik sert tavrını eleştirerek, 2023'te hala böyle şeylerin yaşandığına inanmak istemediğini söyledi.

Greta Thunberg, çevrecilere destek vermek için cumartesi günü de bölgede yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı eylemde yer almıştı.

Thunberg, cumartesi günü düzenlenen büyük eylemden önce de "Buraya gelerek halkın gücünün neye benzediğini, demokrasinin neye benzediğini göstermek istedik." açıklamasında bulunmuştu.

ALMANYA'DA KÖMÜR ÜRETİMİ KISA VADEDE ARTACAK

Almanya hükümeti, 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı.

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girdi.

Hükümet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı aldı. (AA)

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