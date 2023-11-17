Alman şansölye Erdoğan'ın talebine yeşil ışık yakacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebinde bulunacağı belirtiliyor. Ancak bazı kaynaklara göre İngiltere ve İspanya bu konuya onay verirken, Almanya'nın olumsuz baktığı öne sürülüyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Alman şansölye Erdoğan'ın talebine yeşil ışık yakacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik ziyaret edeceği Almanya'da masadaki en önemli konulardan biri de yaşlanan hava gücünü güçlendirmek için AB yapımı Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebinde bulunması bekleniyor.

İngiltere ve İspanya, Türkiye’ye Erofighter Typhoon savaş uçaklarının satışına onay verirken, Almanya ise olumsuz yaklaşıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü Berlin temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile görüşecek.

ERDOĞAN TALEP EDECEK, SCHOLZ...

Bloomberg yayın kuruluşunun Türk yetkililere dayandırdığı habere göre; Erdoğan Scholz ile görüşmesinde muhtemelen Şansölye’den savaş uçaklarının satışına yönelik engeli kaldırmasını talep edecek.

Alman yetkililere göre; Başbakan Scholz’un buna rıza göstermeyecek. Alman yetkililer ret gerekçesi olarak ABD öncülüğündeki NATO ile Türkiye arasında Rusya yapımı hava savunma sistemleri, TSK’nın Suriye’deki askeri operasyonları ve İsveç’in NATO üyeliğinin TBMM’de onaylanmasının geciktirilmesi gibi nedenlerle yaşanan gerilime gönderme yapıyor.

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Anılan yetkililer Erdoğan’ın İsrail’i ‘terör devleti’ olarak ilan edip Hamas’ı Gazze’nin seçilmiş yöneticileri ve savunucuları olarak nitelendirmesinin kaygıları artırdığını belirtiyor.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit dün gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu, bir dizi dosyayı görüştüğümüz zor bir ortağın ziyaretidir" dedi. Hebestreit, Scholz'un görüşmede 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen ölümcül saldırının ardından İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu yönündeki Almanya'nın kesin tutumunu net bir şekilde ortaya koyacağını da sözlerine ekledi.

SAVUNA BAKANI GÜLER AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir soru önergesi üzerine Türkiye’nin ‘Eurofighter Typhoon’ satın almak için çalışmalar yürüttüğünü belirtmişti. Güler "Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" demişti.

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