25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Alman şirketinden alkışlanacak Türkiye kararı

Alman tur operatörü şirketi Schauinsland Reisen ve Türk ortağı Summer Tour, deprem bölgesine 70 konteyner gönderecek.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 08:02
Takip Et

Alman şirketinden alkışlanacak Türkiye kararı

Alman şirketinden alkışlanacak Türkiye kararı
+
Aa
-

AirlineHaber’in aktardığına göre, Kahramanmaraş’ı 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından tüm dünyadan bölgeye yardımlar devam ediyor.

Almanya’da faaliyet gösteren tur operatörü Schauinsland Reisen ve Türk ortağı Summer Tour, Malatya’ya 70 konteyner göndereceğini açıkladı.

Tamamlanmış olan konteynerler tamamen mobilyalı. Uyku, yaşam alanı ve bir banyoya sahip konteynerlerin bu hafta Malatya bölgesine ulaşması bekleniyor.

Tam donanımlı konteyner geleceğini duyan bir depremzede "Helal olsun Alman Şirketi'ne. Depremin üzerinden hemen hemen 50 gün geçti. Bizleri unutmamış. 70 aileyi soğuktan kurtaracak. Sağolsunlar var olsunlar" dedi.

Depremden 11 ilin etkilendiğini söyleyen başka bir depremzede ise "Devlet büyüklerimiz bu konteynerleri bir ile vermeyip 11 ile paylaştırmalı. İller farlı ama mağduriyet aynı" dedi. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
1
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
2
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
3
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
4
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
5
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
6
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
7
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿ABD'den İran destekli terörist gruplara hava saldırısı
﻿ABD'den İran destekli terörist gruplara hava saldırısı
﻿ABD'den İran destekli terörist gruplara hava saldırısı
﻿Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
﻿Alman şirketinden alkışlanacak Türkiye kararı
﻿Alman şirketinden alkışlanacak Türkiye kararı
﻿Alman şirketinden alkışlanacak Türkiye kararı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.