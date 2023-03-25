﻿Alman şirketinden alkışlanacak Türkiye kararı

AirlineHaber’in aktardığına göre, Kahramanmaraş’ı 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından tüm dünyadan bölgeye yardımlar devam ediyor.

Almanya’da faaliyet gösteren tur operatörü Schauinsland Reisen ve Türk ortağı Summer Tour, Malatya’ya 70 konteyner göndereceğini açıkladı.

Tamamlanmış olan konteynerler tamamen mobilyalı. Uyku, yaşam alanı ve bir banyoya sahip konteynerlerin bu hafta Malatya bölgesine ulaşması bekleniyor.

Tam donanımlı konteyner geleceğini duyan bir depremzede "Helal olsun Alman Şirketi'ne. Depremin üzerinden hemen hemen 50 gün geçti. Bizleri unutmamış. 70 aileyi soğuktan kurtaracak. Sağolsunlar var olsunlar" dedi.

Depremden 11 ilin etkilendiğini söyleyen başka bir depremzede ise "Devlet büyüklerimiz bu konteynerleri bir ile vermeyip 11 ile paylaştırmalı. İller farlı ama mağduriyet aynı" dedi.