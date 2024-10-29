Alman uçağı Moldova'da eve daldı

Moldova’da, başkent Kişinev’in doğusunda yer alan Vadul lui Voda kasabasında Alman kayıtlı küçük bir uçak pazar sabahı düştü. Moldova Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saat 10.00’dan kısa süre önce gerçekleşen kazada yalnızca pilot bulunuyordu ve hayatını kaybetti. Kurum, Socata TB20 model ultra hafif uçakta yolcu bulunmadığını ve kazanın nedenini belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaza yerinden paylaşılan fotoğraflarda kırmızı-beyaz küçük uçağın, bir evin çatısına düştüğü görülüyor. Kaza sonrası uçağın alev aldığı ve enkazın ağır hasar gördüğü ifade edildi. Sivil Havacılık Kurumu, uçağın yere çarpmasının ardından alev aldığını ve acil müdahale ekiplerinin hızla olay yerine ulaşarak yangını söndürdüğünü açıkladı. Ancak, yangın söndürüldüğünde içeride tanınmaz halde yanmış bir ceset bulundu.

Alman İş İnsanı Olduğu İddia Ediliyor

Kazada yaşamını yitiren pilotun kimliği henüz resmi olarak açıklanmazken, yerel medya, ölen kişinin tanınmış bir Alman iş insanı olduğunu öne sürüyor. Kazada hayatını kaybeden pilotun daha önce bir Alman-Moldova ortaklığında yönetici pozisyonunda çalıştığı bildirildi.

Soruşturma Sürüyor

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Sivil Havacılık Kurumu, ilerleyen günlerde yeni bilgilerin paylaşılacağını duyurdu. Ayrıca, hayatını kaybeden pilotun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, “Bu zor zamanda onların yanındayız ve en derin üzüntülerimizi paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.