Alman YouTuber’a şok suçlamalar. ‘Topladığı deprem yardımlarını cebine attı’

Geçen yıl 6 Şubat’ta yaklaşık 60 bin insanımızın yaşamını yitirdiği, yüz binlerce vatandaşın evsiz kaldığı deprem felaketinin ardından dünyanın pek çok yerinde olduğu üzere Almanya’da da yardımlar toplamıştı. Yardım toplayanlardan biri de Youtuber Mois’di.

Üstelik bölgeye gidip yardım eden ve takipçilerinden 100 bin Euro’dan fazla para toplayan Mois ile ilgili eski ortağı Shienno‘dan şok suçlama geldi.

Snienno, YouTube'daki açıklamasında "Böyle bir şey yapması için Mois gibi birini seçtiğin için senin adına üzülüyorum. Para Moi'nin kendi cebine gitti. Bununla tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz, yalnızca bağışların en fazla yüzde 10'unun deprem mağdurlarına gittiğini sanıyorum” diye konuştu.

Alman basını da Shienno'nun açıklamalarını haberleştirdi. Ayrıca Sihenno, “Mois yerel olarak ihtiyacı olanların ölümü ve acılarından da sorumlu. O bir yalancı, narsist, ve bağışlarını zimmetine geçiren alçak biri” suçlamasında bulundu.