Almanlar 74 yıllık ortaklığı bitirdi. En büyük markalarına şok darbe

Alman Milli Takımından 74 yıllık forma tedarikçisine şok bir darbe. Adidas'ın en büyük rakibiyle anlaştılar.

Alman Futbol Federasyonu (DFB), perşembe öğleden sonra Nike'ın, dünyanın en büyük spor giyim üreticisiyle yedi yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra 2027'den itibaren tüm milli futbol takımlarının yeni ana forma tedarikçisi olacağını duyurdu.

Alman milli futbolcuları, 1950 yılında Nürnberg yakınlarındaki Herzogenaurach kasabasında kurulan Adidas'ın kendine özgü üç çizgili logosunu 1950 yılından bu yana ilk kez çıkaracak. Adolf (Adi) Dassler'den alan Adidas, Alman Milli Takımından büyük darbe yedi.

Alman Futbol Federasyon yaptığı açıklamada, Nike'ın "açık ara en iyi mali teklifi" sunduğunu ve ayrıca Almanya'da "amatör ve halk sporlarını" ve kadın futbolunu destekleme taahhüdünde bulunduğunu belirtildi.

DFB, anlaşmanın mali şartlarını açıklamadı. Dernek, ihalesinin "şeffaf ve ayrımcı olmayan" olduğunu vurgulayarak, Nike'ın verdiği destek sayesinde "mali açıdan istikrarlı bir gelecekle" karşı karşıya olmasının "minnettar" olduğunu da sözlerine ekledi.

Kendi ülkesinin milli futbol takımının sponsorluğunu kaybetmek, Adidas'ın CEO'su Bjørn Gulden için büyük bir darbe oldu. Eski bir profesyonel futbolcu olan Gulden, Adidas'ın zengin tarihi mirasından yararlanarak grubu son otuz yılın en derin mali krizinden çıkaracağına söz verdi.

Finansal açıdan bakıldığında, DFB'nin kararının Adidas üzerinde hemen bir etkisi olmayacak çünkü şirketin sözleşmesi bu yıl Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Euro 2024 turnuvasının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nı da kapsıyor.

Bu ay Adidas, aralarında tarihi bir örneği olmayan pembe deplasman formasının da bulunduğu Euro 2024 milli takımı formasını açıklayarak Almanya'da manşetlere çıktı.