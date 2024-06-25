Almanlar kaçacak delik aradı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanlar kaçacak delik aradı

Almanya Milli Takım kampını sinekler bastı ve Almanlar sineklerden kaçacak delik aradı.

Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kalacak takımlar belli olmaya başladı.

Ev sahibi Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya ve Türkiye'nin grubunda yer alan Portekiz, son 16 turuna kalmayı başardı.

Almanya'nın son 16'daki rakibi, bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.

fcc62c70f1d855c3c3e5d46960677874ac5c8e08.webp

KAMPI SİVRİSİNEKLER İSTİLA ETTİ
Alman Milli Futbol Takımı'nın başı sivrisineklerden dolayı belada.

Almanya'nın kampının bulunduğu yeri sinekler istila etti ve Almanlar kaçacak delik aradı.

Teknik direktör Julian Nagelsmann, konuyla ilgili, "Korkunç bir sivrisinek istilası var. Biraz rüzgar olduğundan ve çok fazla sivrisinek olmadığından emin olmalıyız. Aksi takdirde ofise gitmek zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci Neuer ise, "Sinekliklerin her zaman kapalı olduğundan emin olmalısınız ..." dedi.

Almanya'nın genç futbolcusu Maxi Beier, "Şimdiden iki ya da üç kez ısırıldım. Ama en büyük sorun bu olarak kalırsa, o zaman her şey yolunda demektir..." şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer
Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer
Beşiktaş Rafa Silva transferini açıkladı
Arda Güler veda etti
Son Haberler
Borsa haftayı düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti Ekonomi
Borsa haftayı düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti
Kırkpınar'da skandal. Pehlivanlar baş kaldırdı Spor
Kırkpınar'da skandal. Pehlivanlar baş kaldırdı
Ardahan'da dağlara yansıyan ‘Atatürk silueti’ bu yıl da gözlemlendi Yaşam
Ardahan'da dağlara yansıyan ‘Atatürk silueti’ bu yıl da gözlemlendi
Fenerbahçe Süper Lig'i sallayacak golcüyü buldu Spor
Fenerbahçe Süper Lig'i sallayacak golcüyü buldu
İzmir'de orman yangını Gündem
İzmir'de orman yangını
Milyonlarca kişiden kesilen o ücret yasa dışı çıktı. Faiziyle birlikte geri alacaksınız Ekonomi
Milyonlarca kişiden kesilen o ücret yasa dışı çıktı. Faiziyle birlikte geri alacaksınız
Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı Gündem
Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı