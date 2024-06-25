Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kalacak takımlar belli olmaya başladı.

Ev sahibi Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya ve Türkiye'nin grubunda yer alan Portekiz, son 16 turuna kalmayı başardı.

Almanya'nın son 16'daki rakibi, bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.

KAMPI SİVRİSİNEKLER İSTİLA ETTİ

Alman Milli Futbol Takımı'nın başı sivrisineklerden dolayı belada.

Almanya'nın kampının bulunduğu yeri sinekler istila etti ve Almanlar kaçacak delik aradı.

Teknik direktör Julian Nagelsmann, konuyla ilgili, "Korkunç bir sivrisinek istilası var. Biraz rüzgar olduğundan ve çok fazla sivrisinek olmadığından emin olmalıyız. Aksi takdirde ofise gitmek zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci Neuer ise, "Sinekliklerin her zaman kapalı olduğundan emin olmalısınız ..." dedi.

Almanya'nın genç futbolcusu Maxi Beier, "Şimdiden iki ya da üç kez ısırıldım. Ama en büyük sorun bu olarak kalırsa, o zaman her şey yolunda demektir..." şeklinde konuştu.