Almanların yaz tatili için ilk tercihi Türkiye

Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) yapılan açıklamada, Almanya'da tatil için erken rezervasyon sayısının ocak ayı sonunda geçen seneye göre yüzde 30 artış gösterdiği belirtildi.

Rezervasyonlarda 2019 yaz dönemindeki sayının yüzde 11 üzerine çıkıldığı aktarılan açıklamada, buna karşın hala Kovid-19 öncesi seviyenin yüzde 17 altında olunduğu kaydedildi.

Bu sene yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri içinde Türkiye'nin ilk sırada olduğu aktarılan açıklamada, "2024 yazı için en popüler paket tatil destinasyonları arasında Türkiye ve Antalya çevresi şu anda İspanya'yı geçerek birinci sıraya yerleşmiş durumda. İstanbul Boğazı kıyısındaki ülke özellikle çocuklu aileler arasında popüler." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin ardından İspanya, Yunanistan ve Mısır'ın geldiği kaydedildi.