Almanya Başbakanı Scholz: AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum.” dedi.

Almanya Başbakanı Scholz: AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Berlin’de basın toplantısı düzenledi. Güncel gelişmelere dair sorulara yanıt veren Scholz, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilgili ilişkilerine değinerek, “AB ile Türkiye, özellikle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişebileceğine inanıyorum” dedi.

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Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyeliği hakkında olumlu mesajlar veren Scholz, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten söylemişti. Ayrıca bundan çok eminim ki (İsveç’in NATO üyeliği) üyeliğin uzayacağına dair hiçbir işaret yok” ifadelerini kullandı.

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