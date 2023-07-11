Almanya Başbakanı Scholz Erdoğan’la AB üyeliğini konuşacakları tarihi açıkladı

Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin AB üyeliğine vurgu yapmasına Almanya’dan yanıt geldi.

Almanya Başbakanı Scholz Erdoğan’la AB üyeliğini konuşacakları tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB çıkışına yanıt Almanya’dan geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile Türkiye ve AB arasındaki ilişkiyi görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN AB’YE SESLENMİŞTİ
İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili olarak açıklamada bulunan Erdoğan "Şu an 50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var. Şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı AB üyesi. Türkiye'yi AB kapısında 50 yılı aşkı zamandır bekleten bu ülkelere sesleniyorum ama Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım" demişti.

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