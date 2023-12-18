Almanya Başbakanı Scholz korona virüse yakalandı

Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Scholz korona virüse yakalandı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dünya genelinde korona virüs vakaları görülmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, testinin pozitif çıktığını, hafif bir seyir beklediğini ve izolasyon önlemleriyle masa başında çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER İPTAL EDİLDİ

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Scholz'un yarın Slovakya Başbakanı Robert Fico ile planlanan görüşmesi dahil bugün ve yarınki yüz yüze görüşmelerinin iptal edildiğini söyledi.

Hebestreit, Şansölye Scholz'un telefon ve video konferans yoluyla resmi görevlerine devam edeceğini ancak yüz yüze görüşmelerin olmayacağını vurguladı.

11-001.jpg

Son Haberler
İsmail Kartal'ın stoper kararı belli oldu Spor
İsmail Kartal'ın stoper kararı belli oldu
Babasının aracını izinsiz aldı, faciaya sebep oldu Gündem
Babasının aracını izinsiz aldı, faciaya sebep oldu
Olimpiyata katılacak Türk tekvandocular belli oldu Spor
Olimpiyata katılacak Türk tekvandocular belli oldu
Mardin'de bir vatandaştan Kürdistan bayrağına uçan tekmeli tepki Video
Mardin'de bir vatandaştan Kürdistan bayrağına uçan tekmeli tepki
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay soruşturmasında flaş gelişme Gündem
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay soruşturmasında flaş gelişme
MSB açıkladı! Sınırda 46 kişi yakalandı Gündem
MSB açıkladı! Sınırda 46 kişi yakalandı
Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Antrenmanda yer almadı Spor
Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Antrenmanda yer almadı