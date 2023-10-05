Almanya Başbakanı Scholz ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KAYNAK: AA
Almanya Başbakanı Scholz ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Aliyev'i aradı.

Aliyev ve Scholz görüşmede bölgesel konular hususunda fikir alışverişinde bulundu.

Scholz, Almanya olarak bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini desteklediklerini bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından yürütülen Brüksel sürecini de desteklediğini belirten Scholz, bölgeye BM misyonu tarafından yapılan ziyareti de olumlu bulduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın bölgesel barış gündemine bağlılığını ifade etti, Brüksel sürecini desteklediklerini vurguladı.

Aliyev, merkezi hükümetin Karabağ'ın Ermeni sakinlerine sağladığı insani yardımlara dikkati çekerek bu sakinlere göç ve sosyal güvenlik alanlarında yerinde hizmet verildiğini, ilgili kayıt süreçlerinin başlatıldığını ve bunun için ayrı bir internet portalı açıldığını söyledi.

BM misyonunun bölgeye ziyaretinden de bahseden Aliyev, misyonun, sivil halka ve sivil altyapıya herhangi bir zarar verilmediğine dair açıklama yayımladığını hatırlattı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ortalığı karıştıracak! Günün en bomba haberi Siyaset
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ortalığı karıştıracak! Günün en bomba haberi
Zelenskiy Batı'dan yardım talep etmeye devam ediyor Dünya
Zelenskiy Batı'dan yardım talep etmeye devam ediyor
Gümrük kapısında 56 kilo insan saçı ele geçirildi Gündem
Gümrük kapısında 56 kilo insan saçı ele geçirildi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi Siyaset
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi
SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak Ekonomi
SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli ve Soylu iddiası. MHP'nin başına geçeceği iddia ediliyordu Gündem
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli ve Soylu iddiası. MHP'nin başına geçeceği iddia ediliyordu
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı Dünya
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı