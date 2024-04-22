Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'a geldi

Steinmeier ve beraberindeki heyet, saat 11.58’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Steinmeier, Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında İstanbul, Gaziantep ve Ankara’yı ziyaret edecek.

İstanbul’da, Steinmeier’in Sirkeci Tren İstasyonu’nu ziyaret etmesi ve buradan trenle Almanya’ya göç eden binlerce Türk işçi ile buluşması bekleniyor. Ayrıca, bir tekne turu sırasında Alman şirketlerinin temsilcileriyle ekonomik ilişkiler üzerine görüşmeler yapması planlanıyor.

Steinmeier, iş dünyası, bilim, sanat, edebiyat, spor ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşmeler yapacak. Gezisinin ikinci gününde Gaziantep’te, Almanya’nın desteklediği bir okulun yanı sıra depremzedeler için bir barınma evini ziyaret edecek ve 23 Nisan kutlamalarına katılacak.

24 Nisan’da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya gelecek. Ankara Üniversitesi’ni ziyaret etmesi ve Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakması da programında yer alıyor.