Almanya eski Başbakanı Merkel yazdı: İki Türk beni çok mutlu etti onlara minnettarım

Almanya’yı 2005 -2021 arası yöneten eski Başbakan Angela Merkel, ‘Özgürlük’ adlı 736 sayfalık kitabında Türkiye’ye dair dikkat çeken ifadelere yer verdi.

Sözcü'nün haberine göre, kitapta Türk işi mercimek çorbasını çok sevdiğini yazan Merkel, “Öğle yemeklerini başbakanlıkta çalışma arkadaşlarımla birlikte hazırlardım. Uzun uçuşlar ya da gece toplantılarının ardından tavuk, patates ve mercimek çorbası çok iyi gelirdi” ifadelerini kullandı.

"İKİ TÜRK, BENİ ÇOK MUTLU ETTİ”

İki Türk insanının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Merkel, Türk kökenli Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin BioNTech Covid aşısını geliştirmesinden dolayı onlara teşekkür etti.

Merkel, “Hızır gibi yetiştiler. Bu aşı ülkemize güneş gibi doğdu. Birkaç ayda AB halklarının yüzde 70’inden fazlası aşılandı. Ben de risk grubundaydım. Onlara minnettarım” diye yazdı.