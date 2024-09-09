Almanya kaçaklarla ilgili harekete geçti

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kontroller 16 Eylül'de başlayacak ve başlangıç aşamasında 6 ay süreyle devam edecek.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu kararla ülkenin iç güvenliğinin güçlendirileceğini ve kaçaklara karşı sert tutumlarının devam edeceğini belirtti.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise Almanya'nın sınırdan geri çevirdiği kaçakları kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Karner, federal polis müdürüne, Almanya'dan iade edilen hiçbir kaçağı kabul edilmemesi yönünde talimat verdiğini ifade etti.

Almanya, yaklaşık 3 bin 700 kilometrelik kara sınırını Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile paylaşıyor.