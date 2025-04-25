Almanya savaş hazırlıkları yapmaya başladı! Avrupa’da Rusya krizi

Almanya'da yeni hükümet, ABD’de Donald Trump’ın Rusya’ya karşı tutumu sebebiyle Rusya’yı Avrupa için ciddi bir şekilde tehdit olarak görmeye başladı.

Friedrich Merz liderliğindeki yeni hükümet, ülkenin askeri kapasitesini ciddi bir şekilde yükseltmeye yönelik çalışmalarına başladı.

Hükümet, Rusya'yı büyük tehdit olarak tanımlarken, konuyla ilgili savunma sanayisini güçlendirmeyi hedefliyor.

“RUSYA İLE ÇATIŞABİLMEK İÇİN ASKER SAYIMIZI ARTIRMALIYIZ”

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, konuyla ilgili Die Welt gazetesine verdiği röportajda, ülkenin 2029 senesine kadar kapsamlı bir savaşa hazır olması gerektiğini ifade etti. Breuer, Rusya'yla tam ölçekli bir çatışmaya girebilmek için asker sayılarının artırılması gerektiğini savundu.

ALMAN SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA!

Öte yandan, Alman gazetesinde yer alan habere göre, askeri birliklerin ve teçhizatların hızlı sevkiyatı için Lufthansa ve Deutsche Bahn gibi sivil ulaşım devleriyle iş birliği görüşmeleri başlatıldı.

Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Askeri malzemelerin cepheye ulaştırılmasında sivil lojistik firmalarına tamamen güveniyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Friedrich Merz liderliğindeki yeni hükümetin ilk hedefinin toplam asker sayısının 460 bine çıkarılması olduğu belirtildi. Bu sayı sonrası Almanya’da zorunlu askerlik geri mi dönüyor? Soruları tekrar gündeme geldi.

ALMANYA ZORUNLU ASKERLİK TARTIŞMALARI

CDU, 2011 yılında kaldırılan zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe girmesini talep ederken, SPD gönüllü temelli bir sistemin devam etmesi gerektiğini iddia ediyor.

SPD lideri Lars Klingbeil, askerliğin avantajlarının artırılmasının ve silahlı kuvvetlerin, gençler için daha çekici hale gelmesi gerektiğini öne sürdü.

Mart ayında gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklamasına göre, Almanların yalnızca %17’si savaşa katılmayı destekliyor. Öte yandan, eski Doğu Almanya bölgelerinde ordunun tanıtım faaliyetleri yapması ise hâlâ yasak.