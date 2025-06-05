Almanya Savunma Bakanı: "60 bin askere ihtiyacımız var"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO’nun yeni savunma planları doğrultusunda Alman ordusunun 60 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Brüksel’de yapılan NATO savunma bakanları toplantısı öncesi konuşan Pistorius, “Yaklaşık 50 ila 60 bin ek asker gerekiyor. Bu sadece bir tahmin, ancak gelecekte yeni askerlik sisteminin yeterli olup olmayacağı da gündeme gelecek” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, NATO’nun artan Rusya tehdidine karşı savunma kapasitesini genişletme hedefiyle uyumlu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın kolektif savunma planlarını tam anlamıyla uygulayabilmesi için daha fazla kaynak, asker ve teknolojiye ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Özellikle hava savunma sistemleri, uzun menzilli silahlar, lojistik ve kara kuvvetlerinin güçlendirilmesi öne çıkan öncelikler arasında.

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ALMAN ORDUSUNDA SAYILAR GERİYE GİDİYOR

2024 sonu itibarıyla Alman ordusunda yaklaşık 181.150 asker görev yapıyordu. Bu sayı, bir yıl öncesine göre düşüş göstermiş durumda. Almanya’nın hedefi ise 203.000 aktif askeri ordu bünyesinde bulundurmak.

Savunma Bakanlığı verilerine göre, asker alımlarında artış olsa da yaş ortalamasındaki yükseliş ve yeterli personel sağlanamaması orduyu zorluyor. Bu durum, hem mevcut güvenlik hedeflerine ulaşmayı güçleştiriyor hem de NATO standartlarına katkıyı sınırlıyor.

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ZORUNLU ASKERLİK YENİDEN MASADA

Pistorius geçtiğimiz yıl yeni bir askerlik modeli önererek toplam asker sayısının 460.000'e çıkarılması gerektiğini açıklamıştı. Bu hedefe 203.000 aktif asker, mevcut 60.000 rezervist ve ek 200.000 yeni rezervist dahil. Ancak askeri planlamacılar aktif asker sayısında artış, rezerv kuvvette ise azalma öngörüyor.

CDU’lu Federal Meclis Savunma Komiseri Henning Otte, gönüllü askerlik uygulamasının yeniden gündeme geleceğini söyledi. Mevzuat açısından Almanya’nın asker sayısını 370.000 ile sınırlandıran 2+4 anlaşmaları ise yalnızca sürekli görevdeki personeli kapsıyor.