Avusturya’da kadınlar için zorunlu askerlik tartışmaları alevlendi

Avusturya’da zorunlu askerlik yalnızca erkekler için geçerli olmaya devam edecek gibi görünüyor. Offiziersgesellschaft Başkanı Erich Cibulka’nın yaptığı çıkışla kadınlara da zorunlu askerlik getirilmesini savunması, ülkede siyasi partiler ve Savunma Bakanı Klaudia Tanner tarafından geri çevrildi. Cibulka, skandinav ülkelerini örnek göstererek Avusturya’nın da cinsiyet fark etmeksizin vatandaşlarını askeri hizmete çağırması gerektiğini savunuyor.

Ancak Cibulka’nın bu önerisi, özellikle hükümetin ve muhalefetin eşitlikçi olmayan mevcut yapıya işaret etmesiyle sert biçimde reddedildi. Savunma Bakanı Klaudia Tanner, zorunlu askerlikte cinsiyet eşitliğinin sağlanmadan kadınlara ek yükümlülük getirilmesini adaletsiz bulduğunu belirtti.

BAKANLIK VE SİYASİ PARTİLER NET

Klaudia Tanner, kadınların gönüllü askerlik hizmetine katılmalarının zaten bir ilerleme olduğunu vurguladı. 1 Nisan 2023’ten bu yana yaklaşık 500 kadın gönüllü olarak temel askerlik hizmetine katıldı. Şu anda orduda görev yapan toplam kadın asker sayısı ise 810 olarak kaydediliyor. Bu sayı, toplam 55 bin kişilik askeri kadroya göre oldukça düşük.

Bakanlık, kadınlar için askerlikte gönüllülük modelinin önümüzdeki dönemde de korunacağını ve herhangi bir anayasa değişikliği öngörülmediğini belirtiyor. Hükümet programında zorunlu askerlik yalnızca erkekleri kapsıyor ve kadınlar için yeni bir zorunluluk maddesi bulunmuyor.

“EŞİTLİK SAĞLANMADAN ZORUNLULUK OLAMAZ”

Erich Cibulka, zorunlu askerliği yeniden yapılandırmak, milis eğitimlerini artırmak ve hizmet süresini altı aydan sekiz aya çıkarmak istiyor. Ayrıca erkek ve kadınlar için sivil ya da askeri hizmet gibi bir ortak zorunluluk öneriyor. Ancak siyaset dünyası bu önerilere temkinli yaklaşıyor.

Bakan Tanner’a göre, “kadınlar halen birçok yaşam alanında eşit koşullara sahip değil.” Bu nedenle zorunlu askerlik öncesinde, kadının toplumda karşılaştığı eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini savunuyor. Skandinav ülkeleriyle yapılan kıyaslamaların ise yanıltıcı olduğunu vurgulayan Tanner, Norveç ve İsveç gibi ülkelerin eşitlik düzeyinin Avusturya’nın çok ilerisinde olduğunu belirtiyor.

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MUHALEFET: "EŞİTLİK KOMEDİSİ”

Koalisyon ortağı SPÖ’ye göre, kadınlara askerlik zorunluluğu getirilmesi şu an için kabul edilemez. Parti yetkilileri, kadınların toplumda ücretsiz emeğin büyük çoğunluğunu üstlendiğini ve yükümlülüklerin artırılması yerine bu dengesizliğin giderilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yeşiller Partisi ise zorunlu askerlik tartışmasını “eşitlik komedisi” olarak nitelendiriyor. Parti sözcüsü David Stögmüller, kadın-erkek eşitliği sağlanmadan yapılan her türlü zorunluluk tartışmasının gerçeklikten uzak olduğunu söyledi. Uzun vadede İsveç modeli değerlendirilebilir; bu modelde askere alınacak kişiler cinsiyetten bağımsız olarak yeterlilik ve motivasyona göre seçiliyor.

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LİBERAL VE AŞIRI SAĞ DA ÇEKİNCELİ

Neos Partisi ise zorunlu askerliği gönüllülüğe dayalı profesyonel ordu modellerinin uzun vadede daha etkili olacağını savunuyor. Parti sözcüsü Douglas Hoyos, bu konudaki kararların kurulacak olan yeni “Zorunlu Askerlik Reform Komisyonu” tarafından alınması gerektiğini ifade etti.

FPÖ ise kadınların orduya katılımını genel olarak olumlu bulduğunu ancak şu an için zorunluluk getirilmesinin erken olduğunu açıkladı. FPÖ savunma sözcüsü Volker Reifenberger, kadınların diğer alanlarda hâlâ eşit haklara sahip olmadığını, bu nedenle böyle bir adımın zamansız olacağını söyledi. Bununla birlikte, hizmet süresinin uzatılması ve milis eğitimlerinin zorunlu hale getirilmesi fikrine destek verdi.

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REFORM KAPIDA AMA YÖNÜ BELİRSİZ

Avusturya’da zorunlu askerlik sistemi önümüzdeki aylarda kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Hükümet, personel açığını yalnızca gönüllülükle kapatmanın zor olabileceğinin farkında olsa da, kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi kısa vadede gündemde değil. Mevcut sistemin cinsiyet eşitliğini sağlamadığı yönündeki eleştiriler ışığında, hükümet ve muhalefet reformlarda önceliği sosyal adalet ilkelerine veriyor.

Kadınların orduya katılımının artırılması için maddi teşvikler, kariyer fırsatları ve gönüllülük esasına dayalı modeller geliştirilmeye devam edilecek.