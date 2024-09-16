Almanya yardıma hazır olduğunu bildirdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Almanya yardıma hazır olduğunu bildirdi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, komşu ülkelerdeki sel felaketini büyük endişeyle takip ettiklerini, yardıma hazır olduklarını belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Orta Avrupa'daki sel felaketini büyük endişeyle takip ettiklerini, yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Bakan Faeser, yaptığı yazılı açıklamada, "Komşu ülkelerimiz Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Polonya'da yaşanan dramatik sel felaketini büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Düşüncelerim, felaketin kurbanları ve etkilenen bölgelerde insanları selden korumak için büyük iş çıkaran binlerce kurtarma görevlisiyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Gelişmeleri sürekli izlediklerini belirten Faeser, yardım talep edilmesi halinde ülkesinin acil destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Faeser, afet ve acil durum yönetiminden sorumlu Federal Teknik Yardım Ajansının (THW) Elbe ve Oder nehirlerindeki durumu izlediğini ve ülkede sel felaketi yaşanması durumunda harekete geçmeye hazır olduğunu kaydetti.

Avrupa ülkeleri Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da şiddetli yağış ve fırtınaların neden olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalmış, binlerce kişi tahliye edilmişti.

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