Almanya tahvil piyasasında hareketlilik sürüyor

Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 2.67'nin hemen üzerinde sabitlenerek 2 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesinde kaldı. Yatırımcılar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerindeki belirsizlikler ve ABD’den Perşembe günü açıklanacak önemli ekonomik veriler öncesinde daha temkinli davranıyor. Washington ve Pekin arasında 90 günlük bir gümrük vergisi ateşkesi sağlanmış olsa da, Amerikan tarafının Çin mallarına uyguladığı ortalama yüzde 40’lık gümrük vergisi oranı önceki yüzde 20 seviyesinin oldukça üzerinde seyrediyor. Bu durum küresel piyasalarda baskı yaratıyor.

Almanya’da üretici fiyatları beklentilerin altında kaldı

ECB FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIYOR

Euro Bölgesi para piyasalarında yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar mevduat faiz oranını yüzde 1.79 seviyesine çıkarmasını fiyatlamaya başladı. Bu oran geçtiğimiz Cuma günü yüzde 1.67 olarak belirlenmişti. Yatırımcılar Haziran ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 95 olarak değerlendirirken, Temmuz ayında ikinci bir indirimin gerçekleşme ihtimalini ise yaklaşık yüzde 10 olarak görüyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi François Villeroy de Galhau, yaz aylarına kadar yeni bir faiz indirimi için alan bulunduğunu dile getirirken, bir diğer yönetici Joachim Nagel ise enflasyonun yüzde 2’lik hedefe doğru ilerlemesi için “iyi bir olasılık” olduğunu belirtti.

Alman ithalatında düşüş

KÜRESEL BELİRSİZLİK EURO BÖLGESİ ÜZERİNDE BASKI KURUYOR

Yükselen ABD tarifeleri ve ekonomik büyümeye dair kaygılar, Avrupa Merkez Bankası'nın daha güvercin bir tutum izlemesine neden oluyor. Faiz indirimi beklentileri güçlenirken, Almanya’nın tahvil piyasasında yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor. Bu gelişmeler, özellikle ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelmesi halinde euro bölgesi ekonomileri için ilave baskı unsuru oluşturuyor.

Ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin ışığında, Almanya’nın 10 yıllık Bund faizinin yönü, Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek adımlarıyla daha da netleşecek.