Almanya tahvilleri son yedi haftanın zirvesinde

Avrupa finans piyasalarında gözler, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikalarına çevrilmiş durumda. Almanya'nın 10 yıllık Bund getirisi, %2,4 seviyelerine ulaştı ve bu, son yedi haftanın en yüksek seviyesine işaret ediyor. ECB'nin faiz indirimlerinde daha yavaş bir tempoyu tercih edeceği beklentisi, piyasalarda temkinli bir iyimserlik yarattı.

ECB yetkilisi Robert Holzmann’ın açıklamaları, bu beklentiyi destekler nitelikte oldu. Holzmann, enflasyondaki kalıcılığın, faiz indirimi sürecinde dikkatli adımlar atmayı gerektirebileceğini ifade etti. Özellikle İspanya’dan gelen veriler, enflasyonun hala önemli bir tehdit olduğunu gösteriyor. İspanya’da yıllık enflasyon, Aralık ayında %2,8’e yükseldi. Bu oran, piyasa beklentisi olan %2,6’nın üzerinde gerçekleşirken, artan yakıt fiyatlarının etkili olduğu belirtiliyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde ise Euro Bölgesi enflasyonunun istikrara kavuştuğunu ve bu durumun daha kademeli faiz indirimlerini mümkün kıldığını belirtti. ECB, 2024 yılı boyunca dört çeyrek puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi. Bu indirimin ardından, mevduat faiz oranını %2 seviyesine çekmeyi başardı. Uzmanlar, 2025 yılında da benzer bir faiz indirim sürecinin devam etmesini bekliyor.

Ancak ekonomik verilerin toplanması ve yayımlanmasındaki gecikmeler, genel tabloyu netleştirmeyi zorlaştırıyor. Yıl sonu tatilleri nedeniyle büyük Euro Bölgesi ekonomilerinden gelen verilerde aksaklıklar yaşandı. Bu nedenle daha kapsamlı bir değerlendirme için Ocak ayında yayımlanacak raporlar bekleniyor.

Bu gelişmeler ışığında, Avrupa finans piyasaları, ECB'nin politikalarına bağlı olarak dalgalanıyor. Faiz indirimi beklentileri yatırımcıların tahvil piyasasına yönelmesine neden olurken, ekonomik göstergeler dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Uzmanlar, 2025 yılına kadar ECB’nin ekonomik büyümeyi destekleyici bir faiz politikası sürdüreceğini öngörüyor.