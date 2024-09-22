Almanya ülkeye girmeye çalışan 1000'e yakın kaçağı yakaladı

Almanya 16 Eylül tarihinden itibaren sınırlarındaki kontrolleri artırma kararı aldı.

Bu karar sonrasında komşu 9 ülke ile sınırlarındaki kontrollerde sadece 5 gün içinde 898 kişi yakalandı. Bild’in haberine göre yakalanan kişilerden 540’ı derhal sınır dışı edildi. 23’ünün ise daha önceki zamanlarda da sınır dışı edildiği aktarıldı.

5 gün içinde 10 kaçakçı yakalanırken 114’te yakalama emri verildi.

BATI SINIRLARINDA İSE 182 KAÇAK YAKALANDI

Die Welt’de yer alana habere göre sınırlardan sorumlu federal polisler 5 günde batı sınırlarında 182 kaçağı yakaladı. Bu kişilerden 100’ünün Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Fransa’ya geri gönderildiği ifade edildi.

Sınırlarda kontrollerin genişletilmesi talimatını veren Almanya İçişleri Bakanlığı konu hakkında yakalananların sayılarına ilişkin bir yorumda bulunmazken 5 günde iltica talebinde bulunanların sayısının geçen hafta 3 bin 626 olduğunu, iki hafta önce ise 3 bin 63 olduğu kaydedildi.