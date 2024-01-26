Almanya ve İtalya'dan Onur Bulut'a talip çıktı

Beşiktaş'ta Onur Bulut’u iki kulüp transfer etmek istiyor.

Almanya Bundesliga’dan Werder Bremen ve İtalya Serie A’dan Udinese.

Bu kulüplerin Onur Bulut’a verdikleri teklifler ortaya çıktı.

Werder Bremen ve Udinese, Onur Bulut’un bonservisi için 500 bin euro vermeye hazır. Alman kulübü, bu rakamı artırabilir.

OYUNCU TARAFLA GÖRÜŞÜYOR

Beşiktaş’ın aldığı bu teklifler üzerine Onur Bulut’un menajeri de siyah-beyazlı yönetimle görüşüyor.

Onur Bulut, anlaşma sağlanırsa Almanya’ya gitmeye istekli.

ONUR BULUT’UN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Onur Bulut, bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 1 gol attı.

29 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 de asist yaptı.

Beşiktaş, Onur Bulut’u Kayserispor’dan 1 milyon euro karşılığında transfer etmişti.