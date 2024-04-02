Almanya'da 44 numara 1 yıllığına yasaklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da 44 numara 1 yıllığına yasaklandı
Almanya Milli Takımı’nın yeni formaları yeni bir tartışmaya neden oldu. Alınan karar ile oyuncuların 44 numaralı formayı giymeleri yasaklandı.

Almanya Milli Takımı’nın EURO 2024’te giyeceği formalar yeni bir tartışmaya neden oldu. Forma numaralarının yazı karakterini görenler 44 numarayı ‘Nazi sembolüne’ benzetince tepkiler gecikmedi.

Alman basınına göre; bu olay sonrasında Almanya'nın formasındaki "44" numara yasaklandı ve hiçbir oyuncu bu numarayı giymeyecek.

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HİÇBİR OYUNCU GİYMEYECEKTİ

Bild'de yer alan habere göre; Oyuncular arasında 44 numaranın kullanılması mümkün görünmedi. Takıma davet edilen isimler arasında 44 numaralı forma giyecek isim yoktu. Yasaklanma olmaması durumunda bile hiçbir futbolcu 44 numara ile sahaya çıkmayacaktı.

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Alınan kararla birlikte taraftarların satın aldığı formalarda da 44 numaralı baskı yapılması engellenmiş oldu.

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