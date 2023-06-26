Almanya’da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık seçiminden zaferle çıktı

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) adayı Robert Sesselmann, Thüringen eyaletinde yer alan Sonneberg’te yapılan seçimi kazanarak ülkenin ilk aşırı sağcı kaymakamı oldu.

Almanya’da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık seçiminden zaferle çıktı

Almanya’da aşırı sağcı bir isim ilk kez kaymakam olarak seçildi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) adayı Robert Sesselmann, Thüringen eyaletinde yer alan Sonneberg’te yapılan seçimi kazanarak ülkenin ilk aşırı sağcı kaymakamı oldu. Almanya'nın ana akım partilerinin radikal görüşleri nedeniyle işbirliği yapmayı resmen reddettiği AfD’nin adayı Sesselmann, ikinci turda oyların yüzde 52,8'ini alarak seçimin galibi oldu. AfD kuruluşundan 10 yıl sonra ilk üst düzey bir makamı kazanmış oldu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) adayı olan Jürgen Köpper ise diğer partilerin desteğine rağmen yüzde 47,2'de kaldı. Thüringen İçişleri Bakanı Georg Maier Alman basınına yaptığı açıklamada, seçim sonucunu "tüm demokratik güçler için bir alarm" olarak nitelendirdi.

AfD’nin 57 bin nüfusuyla Almanya’nın en küçük seçim bölgelerinden biri olan Sonneberg’te zafer kazanması “dönüm noktası” olarak nitelendirilirken, bazı Alman medya kuruluşları ise Sesselmann'ın galibiyetini siyasi bir "deprem" ve "aşırı sağ parti için dikkate değer bir başarı" olarak yorumladı.

Gelecek yıl bölgesel seçimlerin yapılacağı Almanya’da analistler, AfD’nin eski Doğu Almanya eyaletleri Thüringen, Brandenburg ve Saksonya'da oylarını artıracağını öngörüyor.

(İHA)

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