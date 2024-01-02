Almanya'da aşırı sağın yükselişi devam ediyor. AfD'nin üye sayısı 40 bini geçti

Kaynak: AA
Almanya'da aşırı sağın yükselişi devam ediyor. AfD'nin üye sayısı 40 bini geçti
Almanya’da aşırı sağın yükselişi devam ediyor. AfD, toplam 40 bin 131 üyeye ulaştı. Partinin üye sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 37 artış gösterdi.

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin üye sayısının bir yıl içerisinde yüzde 37 arttığı açıklandı.

AfD’den yapılan duyuruda, partinin üye sayısının 40 bini geçtiği ifade edildi.

Duyuruda, AfD'nin toplam 40 bin 131 üyeye ulaştığı belirtilerek üye sayısının geçen yıla göre yüzde 37 arttığı belirtildi.

EN BÜYÜK İKİNCİ PARTİ KONUMUNDA

2021’de yapılan genel seçimlerde yüzde 10,3 oyla Federal Meclise giren AfD, son dönemde çeşitli kamuoyu şirketlerinin yaptığı anketlerde yüzde 21-23 bandındaki oy oranıyla, Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) ardından ülkede ikinci büyük parti olarak öne çıkıyor.

SAKSONYA EYELETİNDE ZİRVEDELER

Civey araştırma şirketinin Saechsiche Zeitung gazetesi için Eylül 2024’te Saksonya eyaletinde düzenlenecek eyalet meclisi seçimlerine ilişkin yaptığı ankete göre AfD, Saksonya eyaletinde yüzde 37 oyla birinci sırada yer alıyor.

Ankette, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 33 ile ikinci sırada bulunuyor.

Thüringen ve Brandenburg’da Eylül 2024’te eyalet meclisi seçimleri yapılacak. Araştırmalar, AfD'yi bu eyaletlerde birinci sırada gösteriyor.

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