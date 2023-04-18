Almanya’da bir Türk caddeyi satın aldı. Kimseyi geçirmiyor

Almanya'nın Zweibrücken şehrinde yaşayan mahalle sakinleri, aldıkları bir mail ile evlerinin önünden geçen caddenin Yıldırım S. isimli bir Türk tarafından satın alındığını öğrendi. 2 bin 500 euro karşılığında 100 metre uzunluğundaki caddeyi satın alan Yıldırım S., mahalle sakinlerine 3 Mayıs tarihine kadar süre verdi.

Almanya'nın Rhein-Pfalz eyaletine bağlı Zweibrücken şehrinde Siebenpfeiffer caddesinde yaşayanlar, bir sabah posta kutularında buldukları tebligat karşısında şaşkına döndü.

Kendisini caddenin yeni sahibi olarak tanıtan Yıldırım S. isimli kişi, mahalle sakinlerine 3 Mayıs'a kadar süre verdi ve bu tarihe kadar kendisine caddeyi kullanmak için fiyat teklifi yapılmasını istedi.

Mahalle sakinleri ilk olarak bunu "1 Nisan şakası" zannetse de gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Bölgenin geliştiği 90'lı yıllarda ortaya çıkan bu cadde, özel mülkiyet olarak kalmıştı.

Yıldırım S., 21 Temmuz 2022 tarihinde 2 bin 500 euro ücret karşılığında 1588/11 numaralı parseli, yani Siebenpfeiffer caddesini satın aldı.

Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bu caddenin devreden çıkarılıp yeni bir düzenleme yapılmasının ise 180 bin euroluk bir maliyete neden olacağından mahalle sakinleri çaresiz.

Bazı mahalle sakinleri evlerini satıp bu sorundan kurtulmayı planlasa da bu da pek mümkün gözükmüyor.

Caddenin özel mülk olduğunun ortaya çıkması sonrası potansiyel alıcılar da bu soruna ortak olmamak için geri adım atmaya başladı.

Zweibrücken Belediyesi ise 3 Mayıs'ta Yıldırım S.'in caddeyi kapatması durumunda bununla ilgili yasal işlemlere başlayacağını açıkladı.

ALMANLAR DERTLERİNİ BİLD’E ANLATTI

Almanlar da, “Sokağımızı kapatıyorlar, kapıya çıkamayacağız” diyerek ülkenin çok okunan gazetelerinden Bild’e koştu. Geçmek isteyenden para talep eden Türk yatırımcı, sokak sakinlerine 3 Mayıs'a kadar süre verdi.

Bu caddede oturan Almanlar, çözüm bulmak için toplantılar yapıyor. Alman medyası sürekli takipte.

Kaynak: NTV