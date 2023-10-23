Almanya'da bomba paniği. Okullar boşaltıldı

Almanya'nın Mainz şehrinde yer alan kamu yayıncısı ZDF televizyon kanalına yönelik yerel saatle 08.20 sıralarında e-mail üzerinden bomba ihbarı yapıldı.

Televizyon kanalına ait bina tahliye edilirken, yaklaşık 600 çalışan bir buçuk saat dışarıda bekletildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, bomba imha ekipleri ve köpeklerle binada yapılan güvenlik taraması sonucunda tehlikeli bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

Almanya’da aynı zamanda sabah saatlerinde Erfurt, Solingen, Karlsruhe, Regensburg ve Augsburg şehirlerindeki 5 okula bomba ihbarı yapıldı. Okullar güvenlik gerekçesiyle boşaltılırken, ekipler binalarda arama başlattı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, şuana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.