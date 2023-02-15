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Almanya'daki havaalanlarında Cuma günü grev var

Almanya’da büyük hava alanlarında çalışanlar, enflasyon üstü ücret zammı taleplerinin karşılanmamasının ardından 17 Şubat’ta bir günlük uyarı grevine gidecek.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:22
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Almanya'da büyük hava alanlarında çalışanlar uyarı grevine gidecek

Almanya'daki havaalanlarında Cuma günü grev var
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Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, havalimanlarındaki kamu çalışanları, yer hizmetleri personeli ile güvenlik görevlilerinin ücretlerinin artırılmasına yönelik görüşmelerde anlaşmaya varılamaması nedeniyle Münih, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover ve Bremen havalimanları ile ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt havalimanında 17 Şubat Cuma günü 24 saatlik grev çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Ver.di, kamu sektörü çalışanları, hava alanı yer ekibi ve havacılık güvenlik personeli için müzakerelere liderlik ederken, Almanya’da alışılmışın dışında yüksek enflasyonun etkilerine karşı havalimanı çalışanlarına yüzde 10,5 veya en az 500 ücret artışı istiyor.

İşverenler ise şu zamana kadar bu talepleri reddetti.

Ver.di, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçuşların söz konusu grevden etkilenmeyeceğini vurguladı.

"Enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatları birçok işçiyi güvencesiz duruma zorluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, İşçilerin işverenler yapılan müzakerelerden şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilmediği için grevle işverenleri üzerinde ortaklaşa baskı uygulayacaklarını vurguladı.

Behle, "Enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatları birçok işçiyi güvencesiz bir duruma zorluyor. Birçoğu artık kirasını nasıl ödeyeceğini ve buzdolabını nasıl dolduracağını bilmiyor. Yaşamak için önemli ölçüde daha fazla paraya ihtiyaçları var.” ifadelerini kullandı.

Alman havalimanlarında yer hizmetlerinde geçen yaz yolcuların hissettiği “işgücü sıkıntısı” olduğunu belirten Behle, “Bu durumu değiştirmek için cazip bir ücret artışına ve daha iyi çalışma koşullarına ihtiyacımız var. Aksi takdirde önümüzdeki yaz kaos yaşanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu bir günlük uyarı grevinin özellikle iç hat uçuşlarında seyahat eden on binlerce yolcu için gecikme ve iptallere neden olması bekleniyor.

Almanya'da 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7,9’la 1951’den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

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