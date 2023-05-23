Almanya’da ‘casusluk’ davası: Türkiye’de muhalefeti izlemişler

Alman yetkililer, Bavyera’da, siyasi muhalifleri gizlice izlemede kullanılacak bir gözetim yazılımını Türkiye’ye satmakla suçlanan dört kişi hakkında iddianame hazırlandı.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre savcılık, davalıların gözetim yazılımını Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere satarak çift kullanım amaçlı ürünlerin ruhsatlandırılma koşullarını kasten ihlal ettiğini kaydetti.

“FinFisher” adlı şirketten dört şüpheli, Alman ticaret ve ödemeler yasasını üç ayrı vakada ihlal etmekle suçlandı. Suçlamalar Münih Birinci Bölge Mahkemesi’nde yapıldı.

İddia makamı, 2017 yılında sahte bir internet sitesi aracılığıyla Türkiye’deki muhalif hareketin FinFisher şirketinin geliştirdiği FinSpy adlı casus yazılımı indirmesinin sağlandığını, amacın muhalefet üzerinde casusluk faaliyetleri yürütmek olduğunu kaydetti.

“CHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNİ DİNLEDİLER”

Casus yazılımın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017’de başlattığı Adalet Yürüyüşü sırasında muhalefet milletvekillerini dinlemek için kullanıldığı iddia ediliyor.

Savcılar, FinFisher’a ilişkin soruşturmayı 2019 yılında, Almanya’daki Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü ve Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi gibi sivil toplum örgütlerinin şikayetleri üzerine açmıştı.

Savcılık, Münih merkezli şirketi, yazılım programını Dış Ticaret Kanunu mevzuatında öngörülen ihracat iznini almadan yasadışı yollardan Türkiye'ye satmakla suçlamıştı.

Alman basınında çıkan haberlerde, FinSpy yazılımının 2017 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen ve üç hafta süren Adalet Yürüyüşü sırasında CHP’li vekillerin ve başka katılımcıların cep telefonlarına yerleştirildiği bu şekilde yazışma ve konuşmaların anında takip edildiği iddia edilmişti.