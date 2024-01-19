Almanya’da çifte vatandaşlık rüyası gerçek oluyor. Yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi

Almanya’ya iltica başvuruları reddedilenlerin sınır dışı edilmesini hızlandıran yeni yasa tasarısını dün onaylayan Federal Meclis, bugün Alman vatandaşlığına geçiş süresini kısaltacak ve çifte vatandaşlığa izin verecek "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu" yasa tasarısını kabul etti.

Tasarının 2 Şubat'ta eyalet temsilcilerinden oluşan Federal Konsey oturumunda gündeme alınarak onaylanması bekleniyor. Bu durumda yasanın, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hazırlık ve uygulama sürecinin aylar sürmesi bekleniyor.

ALMANYA'DAKİ GÖÇMENLER İÇİN ÇİFTE VATANDAŞLIK YOLU

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu hükümetin koalisyon anlaşmasında vatandaşlık yasası reformu da yer aldı.

İŞTE TASARIDAKİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

Vatandaşlığa geçiş süresi kısaltılıyor. Buna göre, geçerli yasadaki sekiz yıl yerine beş yıllık bir ikâmet süresinden sonra Alman vatandaşlığına geçmek mümkün olacak. Hatta özel entegrasyon başarıları durumunda üç yıl sonra bile Alman vatandaşlığına başvurulabilecek.

Özellikle Almanya’da yaşayan Türk toplumunu yakından ilgilendiren gelişme ise çoklu vatandaşlığa imkân tanınması. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Alman vatandaşlığına geçecek bir kişi Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmayacak. Aynı şekilde önceki dönemde Alman vatandaşlığına geçtikten sonra Türk vatandaşlığını kaybedenler de yeniden Türk vatandaşı olabilecek.

Yabancı bir ebeveynin çocuğunun Almanya’da doğum yoluyla otomatik olarak Alman vatandaşlığına geçmesi için gerekli olan ebeveynlerden birinin Almanya’da ikâmet süresi de sekiz yıldan beş yıla indirilecek. Çocuklar için opsiyon düzenlemesi tamamen kaldırılacak.

Ancak vatandaşlığa kabul için bir ön koşul getirildi. Alman vatandaşı olacaklar anayasanın özgür, demokratik temel düzenine bağlı olduklarını beyan edecekler. Yani ‘Yahudi karşıtı, ırkçı veya diğer insanlık dışı eylemlerin’ anayasanın insan onuru güvencesiyle bağdaşmadığını ve özgür demokratik temel düzenini ihlal ettiğini açık hale getirecek.

Yasa tasarısı ayrıca vatandaşlığı veren kurumların, başvuran kişinin Yahudi karşıtı, ırkçı ya da diğer insanlık dışı nedenlere dayanan cezai mahkûmiyetleri olup olmadığını savcılıklardan öğrenebilmesine olanak tanıyor.

Ayrıca çok eşli evlilik durumunda ya da kişinin anayasada belirtilen kadın ve erkek eşitliğini göz ardı ettiğinin belli olması halinde vatandaşlığa geçişi kabul edilmeyecek.

En önemli konulardan biri ise başvuru sahibinin kendi geçimini sağlıyor olması. Sosyal yardım veya iş arayanlar için verilen ‘İşsizlik Parası’ adındaki temel yardım alanlar vatandaşlığa kabul edilmeyecek. Ancak bu konuda istisna da uygulanacak. Buna göre son iki yıl içinde en az 20 ay tam zamanlı bir işte çalışmış olan kişiler ve bir çocukla birlikte bir aile içinde yaşayan kişiler de diğer şartları yerine getirmesi durumunda Alman vatandaşlığına geçebilecek.

1974’ten önce Federal Almanya Cumhuriyeti’ne veya 1990’dan önce eski Doğu Almanya’ya giriş yapmış olan misafir işçiler ve sözleşmeli işçiler için de istisnalar getiriliyor. Yasa tasarısına göre, misafir işçiler ve sözleşmeli işçiler vatandaşlığa kabul sınavına girmek zorunda değil. Bu durumda olanların sadece sözlü olarak Almanca dil becerilerini kanıtlamaları yeterli olacak.

ALMAN BAKAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, yeni vatandaşlık yasasını, "Pek çok göçmen kendini Alman hissediyor ama geldikleri ülkeyle bağlarını da tamamen koparmak istemiyor. Artık gelecekte kimliklerinin bir bölümünden vazgeçmek zorunda kalmayacaklar." diyerek savunmuştu.