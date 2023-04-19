Almanya’da demir yolu çalışanları greve gidecek

EVG tarafından yapılan açıklamada, Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn (DB) ile çalışanları arasında ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle EVG, cuma günü sabah yoğunluğunu da kapsayacak şekilde sekiz saat sürecek bir "uyarı grevi" çağrısı yaptı.

Grevin yerel saatle 03.00 ile 11.00 arasında yapılacağı belirtildi.

EVG, söz konusu grevin sabah erken saatlerde yapılmasının “planlı” olduğunu belirterek, hafta sonu için yolcuların cuma gününün ilerleyen saatlerinde de evlerine gidebilmelerine olanak sağlayacağını ifade etti.

Sendikanın ülke çapında geniş çaplı bir uyarı grevinin 21 Nisan’da toplu taşımanın büyük bir bölümünü etkilemesi bekleniyor. Uzun mesafeli ve bölgesel yolcu trenleri dahil olmak üzere ülkedeki Deutsche Bahn tarafından işletilen tüm tren hizmetleri etkileyeceğinden ülkede tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller bekleniyor.

EVG Yönetim Kurulu Üyesi Cosima Ingenschay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu kez erken saatlerde geçici bir uyarı grevi çağrısında bulunarak eylemlerimizin yolculara değil, şirketlere yönelik olduğuna dair açık bir mesaj gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Deutsche Bahn şirketinin insan kaynaklarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Seiler ise EVG’nin ilan ettiği iş bırakma eyleminin tamamen gereksiz olduğunu belirterek, EVG'yi "orantısız" davranmak ve "sadece kaos peşinde olmakla" suçladı.

SENDİKANIN TALEPLERİ

EVG, Deutsche Bahn’ın yüzde 5 maaş artışı ve bir defaya mahsus 2 bin 500 avro ödeme içeren ücret artışı teklifini reddetti.

EVG, çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla talep ediyor.

Bu arada, ülkede ocak ve şubatta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7,4'e gerilemişti.

DB ile EVG arasında ücret artışlarına ilişkin görüşmelerin 25 Nisan’da yeniden başlaması planlanıyor.

Öte yandan, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ise Hamburg, Köln/Bonn ve Düsseldorf havalimanlarında güvenlik personelinin 21-22 Nisan’da uyarı grevi yapacağını duyurdu.

Ver.di ve EVG’nin 27 Mart’ta ulaştırma sektöründe öncülük ettiği uyarı grevinde uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına gelerek ülkede ulaşımı felç etmişti. (AA)