Almanya'da enflasyonda keskin düşüş

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da enflasyonda keskin düşüş

Almanya’da yıllık enflasyon oranı son 3 yılın en düşük seviyesini gördü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketici ürünleri fiyat artışlarına yönelik ağustos ayı öncü verilerini yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, Almanya'da temmuzda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 1,9'a kadar gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın hedefinin altında gerçekleşti.

Açıklanan verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon 3 senenin en düşük seviyesine indi.

Ağustos’ta enflasyonun yüzde 2,1 olarak açıklanması tarafındaydı.

Ülkede enflasyon oranı aylık olarak ise 0,1 düşüş gösterdi.

Enflasyon geçtiğimiz ay yıllık olarak yüzde 2,3 iken, aylık bazda eksi 0,1 oldu.

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