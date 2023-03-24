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Almanya'da grevler sebebiyle bazı uçuşlar iptal edildi

Almanya'da 27 Mart'ta düzenlenecek grevler sebebiyle bazı havalimanlarında pazar ve pazartesi günleri planlanan tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 14:44
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Almanya'da grevler nedeniyle bazı havalimanlarında pazar ve pazartesi uçuşlar iptal edildi

Almanya'da grevler sebebiyle bazı uçuşlar iptal edildi
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Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "26 Mart Pazar ile 27 Mart Pazartesi, tüm gün sürecek grevler nedeniyle havalimanında düzenli yolcu trafiği olmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu günlerde uçuş rezervasyonu yapan yolculardan hava yolları veya tur operatörleriyle iletişime geçmeleri ve havalimanına seyahat etmekten kaçınmaları istendi.

Büyük bir uluslararası merkez olan Frankfurt Havalimanı'nda da grevin pazartesi günü büyük aksamalara yol açmasının beklendiği belirtildi.

Frankfurt Havalimanı'ndan yapılacak aktarmalı uçuşların da grevden etkileneceği bildirildi.

Alman sendikaları, perşembe günü ücret ve çalışma koşulları konusunda artan anlaşmazlık nedeniyle 27 Mart Pazartesi günü ülke çapında ulaşım grevi ilan etti.

Ver.di Sendikasından yapılan açıklamada, büyük havalimanlarındaki toplu taşıma çalışanları, güvenlik ve yer personelinin 24 saat süreyle iş bırakacağı duyuruldu.

Yaklaşık 2,5 milyon çalışanı temsil eden sendika, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle yüzde 10,5 ve en az 500 avro maaş artışı talep ediyor.

İşverenler ile sendika arasındaki yeni müzakere turunun gelecek hafta başlaması bekleniyor.

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