Almanya’da hastanede rehine alarmı

Kaynak: İHA
Almanya’da hastanede rehine alarmı
Almanya’nın Aachen kentindeki bir hastanede silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldı.

Almanya’nın Aachen kentinde yer alan Luisen Hastanesi'nde silahlı bir kişi bazı kişileri rehin aldı.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye görev başında. Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı. Sizden bu bölgeden uzak durmanız isteniyor" ifadeleri kullanıldı.

Yerel basındaki bazı haberlerde, silahlı bir kadının bir odaya kendini kilitlediği öne sürüldü.

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