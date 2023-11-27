Almanya'da hükümete erken seçim baskısı

CSU lideri Söder, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan bütçe sıkıntısı ve koalisyon ortakları arasındaki sorunlara da işaret ederek "Yeni bir güvenoyuna ihtiyaç var. Ancak hükümetin parlamentoda değil, Alman halkının önünde bir güven oylamasına gitmesi gerekiyor." dedi.

Şansölye Olaf Scholz hükümetinin ülkenin sorunlarını çözebilecek kapasitede olduğuna inanmadığını belirten Söder, erken seçimin gelecek yıl 9 Haziran'daki Avrupa seçimleriyle eş zamanlı yapılabileceğini aktardı.

Söder, seçim sonrası Hristiyan Birlik partilerinin (CDU-CSU) Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile bir hükümet kurabileceğini ancak Yeşiller Partisi ile hükümet kurma fikrine karşı olduklarını sözlerine ekledi.

Almanya'da 26 Eylül 2021'de seçimler yapılmıştı. Gelecek seçimlerin ise 2025 yılının eylül ayının son haftası yapılması bekleniyor.