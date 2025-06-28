Almanya'da ilginç olay: Gece kulübünde yaşadıklarına inanamadılar

Saarbrücken'de hareketli bir geceye sahne olan "Discoplex A8" isimli kulüp, cuma gecesi akıl almaz bir olaya tanıklık etti. Eğlence mekanının tuvaletinde bir kadının doğum yaptığını fark eden ziyaretçiler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan yetkililer, bebeğin çoktan dünyaya geldiğini doğruladı.

Çok sayıda meraklının olayı yerinde görmek için toplanması üzerine, sağlık görevlileri polis desteği istedi. Anne ve yeni doğan bebeği Saarbrücken'deki bir hastaneye sevk eden kurtarma ekipleri, ikilinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Polis sözcüsü, doğumun neden bu şekilde gerçekleştiğine dair başlangıçta başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ancak kadının kimliği ve bebeğin cinsiyeti hakkında bilgi verilmediğini ekledi.