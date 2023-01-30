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Almanya'da Müslüman aile sokakta ırkçı grubun saldırısına uğradı

Almanya'nın Halle kenti yakınlarındaki Merseburg beldesinde Müslüman aile, sokakta 7 kişilik grup tarafından ırkçı saldırıya uğradı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:46
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Almanya'da Müslüman aile sokakta ırkçı grubun saldırısına uğradı

Almanya'da Müslüman aile sokakta ırkçı grubun saldırısına uğradı
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MDR televizyon kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Halle Futbol Takımı'nın taraftarı olan saldırganlar, 28 Ocak Cumartesi saat 18.25 civarında Müslüman aileye önce nefret içerikli ırkçı hakarette bulundu, daha sonra fiziksel olarak saldırdı.

Rosa-Luxemburg Caddesi'ndeki olayda yaşları 19 ile 33 arasında değişen erkeklerden oluşan saldırgan gruba çevredekilerin müdahale ettiği ve saldırganlardan 4'ünün çevredekiler tarafından göz yaşartıcı gazla etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle hafif yaralanan saldırganlardan bazıları tedavi altına alındı. Saldırıya uğrayan ailenin çevredekiler tarafından kurtarıldığı ve herhangi bir tedaviye ihtiyacının olmadığı açıklandı.

Polisin saldırganların kimliklerini belirlediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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