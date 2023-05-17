Almanya'da Neonazi örgütü üyeleri hakkındaki iddianame tamamlandı

Almanya'da Neonazi örgütü "Knockout 51" üyesi olduğu iddia edilen dört kişi hakkında, terör örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Almanya'da Neonazi örgütü üyeleri hakkındaki iddianame tamamlandı

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mart 2019'da kurulan "Knockout 51" grubunun "spor kulübü" adı altında üyelerine aşırı sağcı fikirler aşıladığı, onlara polis memurları ve sol görüşlülere karşı kullanılması amacıyla dövüş sanatlarını öğrettiği belirtildi.

Zanlılar Leon R, Bastian A, Maximilian A. ve Eric K'nin terör örgütü üyesi olmanın yanı sıra adam yaralama, kolluk kuvvetlerine saldırı, tutukluları kaçırma ve silah yasasını ihlal etmekle suçlandıkları ifade edilen açıklamada, iddianamenin Thüringen Eyalet Yüksek Mahkemesine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca örgüt üyelerinin amacının aşırı sol görüşlü kişileri öldürmek olduğu da vurgulandı.

Söz konusu şüpheliler Nisan 2022'den bu yana tutuklu bulunuyor.

Thüringen Eyalet Yüksek Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi bekleniyor.

(AA)

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