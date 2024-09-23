Almanya'da Nuri Şahin hedef tahtasında

Almanya Bundesliga’nın 4. Hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ve Stuttgart kozlarını paylaştı.

Stuttgart Arena’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Dortmund’u 5-1 gibi farklı bir sonuç ile mağlup etmeyi başardı.

Stuttgart’ın gollerini 4 ve 90. dakikalarda Deniz Undav, 21. dakikada Ermedin Demirovic, 62. dakikada Enzo Millot ve 80. dakikada El Bilal Toure attı. Borussia Dortmund’un tek golü ise 75. Dakikada Guirassy’den geldi.

Ortaya çıkan bu sonuç Almanya’da şaşkınlıkla karşılanırken Borussia Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin eleştirilerin hedefi haline geldi.

Yenilgiden Nuri Şahin’i sorumlu tutan Alman basını genç teknik adama sert eleştirilerde bulundu.

Bild: “Borussia Dortmund'un ünlü defansı birden bire jöle gibi dengesizleşti. Terzic virüsünün tehdidi altındaki yeni teknik direktör Nuri Şahin için büyük gerileme. Nuri Şahin kadro karmaşasına bir son vermeli. Eğer Dortmund performansında istikrar yakalayamazsa, tüm üst düzey turnuvalarda kupalar rakiplere gidecek”

Kicker: “Son düdüğün hemen ardından Nuri Şahin yardımcılarını etrafına topladı ve VfB Stuttgart karşısında alınan 1-5'lik net mağlubiyetin ardından yapılan ilk konuşma muhtemelen oldukça gürültülüydü. İlk beş maçta alınan dört galibiyet ve bir beraberliğin ardından, yeni sezonun ilk gerilemesi daha da ağır oldu”

Sport.de: “Tıpkı İngiliz profesyonel boksör Daniel Dubois'nın favori vatandaşı Anthony Joshua'yı ilk rauntta sert bir vuruşla sürpriz bir şekilde iplerin arasından yere indirmesi gibi, VfB Stuttgart da daha önce yenilmeyen Borussia Dortmund'u sadece birkaç dakika sonra yere serdi ve sonra da devam etti. Maçtan sonra BVB yıldızları taş kesilmiş ifadelerle ve yorum yapmadan doğruca kendilerini bekleyen takım otobüsüne yürüdüler”

Sport1.de: “Şahin artık zor sorulara katlanmak zorunda! Borussia Dortmund Stuttgart'ta tam anlamıyla sınıfta kaldı. Neredeyse her BVB oyuncusu bir "performans düşüklüğü" gösterirken, Teknik Direktör Nuri Şahin de basının zor sorularına katlanmak zorunda kalıyor”