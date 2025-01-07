Almanya'da rehine krizi! Bıçaklı saldırgan bankada terör estirdi

Almanya'nın Hessen eyaletinde banka çalışanını rehin alan zanlı polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Polisten yapılan açıklamada, Rimbach beldesinde sabah bankaya gelen şüphelinin kadın çalışanın boynuna bıçak dayayarak rehin aldığı belirtildi.

Döviz bürosunu soydu, çalışanı rehin aldı

Polisin yaptığı operasyonda zanlının gözaltına alındığı bildirilirken rehine ve diğer banka çalışanlarının zarar görmediği kaydedildi.

Bild gazetesinin haberine göre, şüphelinin sabıka kaydının bulunduğu ve denetimli serbestlik kapsamında olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.