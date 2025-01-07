Almanya'da rehine krizi! Bıçaklı saldırgan bankada terör estirdi

Düzenleme: Kaynak: AA

Almanya'da banka çalışanını bıçakla rehin alan zanlı gen kadına korku dolu anlar yaşattı.

Almanya'nın Hessen eyaletinde banka çalışanını rehin alan zanlı polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

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Polisten yapılan açıklamada, Rimbach beldesinde sabah bankaya gelen şüphelinin kadın çalışanın boynuna bıçak dayayarak rehin aldığı belirtildi.

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Polisin yaptığı operasyonda zanlının gözaltına alındığı bildirilirken rehine ve diğer banka çalışanlarının zarar görmediği kaydedildi.

Bild gazetesinin haberine göre, şüphelinin sabıka kaydının bulunduğu ve denetimli serbestlik kapsamında olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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