Döviz bürosunu soydu, çalışanı rehin aldı

Olay, Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı’nda bulunan döviz bürosunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Yüzünü cerrahi maske ile gizleyen Eyüp S., iddiaya göre, çalışanlara tabancasını doğrultarak kasadaki paraları istedi. Çalışanlar, korku içinde paraları teslim etti ve aynı zamanda panik butonuna basarak polisi alarma geçirdi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Paraları alarak kaçmaya çalışan Eyüp S., polislerin olay yerine geldiğini fark edince, bir döviz bürosu çalışanını rehin alarak kaçmaya devam etti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS TARAFINDAN PARALARLA YAKALANDI

Rehin aldığı çalışan ile kaçmaya çalışan Eyüp S., çevresini saran polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Rehin alınan çalışan, yaralanmadan kurtulurken, Eyüp S. gasp ettiği paralar ve olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

"BORCU NEDENİYLE YAPTIM" DEDİ

İlk ifadesinde hurdacılık yaptığı ve borcu nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini belirttiği öne sürülen Eyüp S., emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.