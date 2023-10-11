Almanya'da Rusya-Ukrayna savaşından sonra enflasyon en düşük seviyede

Almanya'da açıklanan veriler, enflasyonun yüzde 4,5 ile Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri en düşük seviyesine gerilediğini açıklandı.

KAYNAK: AA
Almanya'da Rusya-Ukrayna savaşından sonra enflasyon en düşük seviyede

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis, fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, eylülde beklentilere paralel olarak yüzde 4,5'e geriledi. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Yıllık enflasyonda art arda 3 aydır düşüş görülmesi dikkati çekti.

Düşüşün; hükümetin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ulaşım masraflarına yönelik başlattığı yardım paketi uygulamasının geçen yıl Eylül ayında sona ermesinin baz etkisi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

AB uyumlu TÜFE de eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 4,3 yükseldi.

Gıda fiyatları eylül ayında yıllık yüzde 7,5 artarken, enerji ürünlerinin fiyatları ortalama yüzde 1 yükseliş gösterdi.

Enerji fiyatları hariç, Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 5 olarak gerçekleşti.

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Enflasyon oranı Ukrayna'da savaşın başlangıcından beri en düşük seviyesine geriledi. Ancak hala yüksek. Tüketiciler yüksek gıda fiyatlarını hissetmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı, ağustostaki yüzde 5,5'ten eylülde yüzde 4,6'ya geriledi.

Analistler, Almanya'da çekirdek enflasyonun gevşemesinin, son aylarda manşet enflasyondan ziyade, temel enflasyon baskıları konusunda endişe duyan Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları için bir rahatlama olacağını belirtti.

Bu arada, Euro Bölgesi'nin tamamında enflasyon, eylülde yüzde 4,3 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti.

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