Almanya'da SPD’li vekil Karaahmetoğlu'ndan AfD hamlesi! 'Yasaklama süreci başlasın!'

Almanya Federal Meclisi SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin yasaklama sürecinin artık gündeme alınması gerektiğini söyledi.

Karaahmetoğlu, yaptığı açıklamada, "AfD'nin kesinleşmiş şekilde aşırı sağcı bir parti olarak sınıflandırılması, hukuk devletimiz açısından hem iyi hem de kötü bir haberdir" dedi.

Bu gelişmenin olumlu tarafının, dış baskılardan bağımsız olarak tehlikeleri analiz eden ve değerlendiren bir Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (Verfassungsschutz) varlığı olduğunu belirten Karaahmetoğlu, “Olumsuz tarafı ise yalanlara, insan düşmanı görüşlere ve devlete düşman bir anlayışa dayanan, anayasaya düşmanlığı kesinleşmiş bir örgütün, kışkırtıcı politikalarıyla toplumumuzun ve seçmen kitlesinin merkezine kadar ilerleyebilmiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.

AfD'nin tamamının resmen aşırı sağcı olarak sınıflandırılmasının ardından artık yeterli kanıtın mevcut olduğunu vurgulayan Karaahmetoğlu, “Yasaklama sürecinin gözden geçirilmesi için acil ve zorunlu adımlar atılmalıdır. Bu kanıtların toplanmasını beklemek ve acele etmemek önemliydi. Şimdi bu demokrasi düşmanı partiye karşı hukuki yollara başvurulmasını doğru bir yol olarak görüyorum” şeklinde konuştu.