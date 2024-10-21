Almanya'da üretici fiyatlarında deflasyon

Almanya'da Eylül 2024'te üretici fiyatları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1.4 oranında düşerek son iki aydaki %0.8'lik azalışın ardından daha da geriledi. Bu, ardışık 15. dönemdir ve büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki %6.6’lık keskin düşüşle ilişkilidir. Mineral yağ ürünleri %14.4, hafif ısınma yağı %27.8, yakıtlar %16.1, doğalgaz %10.4 ve elektrik %9.5 oranında düşüş göstermiştir.

Enerji hariç bakıldığında ise üretici fiyatları %1.2 oranında artış gösterdi. En büyük fiyat artışları %2 ile sermaye mallarında görüldü; burada makinelerdeki artış %2.1, motorlu taşıtlarda ve parçalarda ise %1.5 oldu. Aylık bazda üretici fiyatları %0.5 azaldı; bu, Şubat’tan bu yana gerçekleşen ilk düşüş oldu ve %0.2’lik bir artışla Ağustos ayının ardından geldi.