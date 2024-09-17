Almanya’da yatırımcı güveni geriledi

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’da yatırımcı güveni geriledi

Almanya'da yatırımcı güveni Eylül’de gerileyerek beklentilerin altında kalarak 3,6 oldu. Böylece Almanya'da yatırımcı güveni bir senenin en düşük seviyesine düştü.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya dair beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin Eylül ayı sonuçlarını paylaştı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yatırımcı güveni Eylül’de 19,2’den 3,6'ya geriledi. Beklenti 17'diydi.

Cari koşullar endeksi ise 7,2’lik puan artışla eksi 84,5'e yükseldi.

ZEW Başkanı Achim Wambach yaptığı açıklamada, "Ekonomik durumda hızlı bir iyileşme umudu gözle görülür şekilde azalıyor. Euro Bölgesi için düşen ekonomik beklentiler genel olarak karamsarlığın arttığına işaret ifadelerini kullandı.

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