Almanya'da yılın futbolcusu İlkay Gündoğan

İngiltere'nin Manchester City takımı ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Kupası'nı kazanan, Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan, kariyerinde ilk kez Almanya'da "Yılın Futbolcusu" seçildi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, 2022/2023 sezonunun ardından, geçtiğimiz günlerde İspanya'nın köklü kulüplerinden FC Barcelona'ya transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, 1960 yılından bu yana Kicker dergisi tarafından düzenlenen ve spor gazetecilerinin oylarıyla belirlenen yılın futbolcusu ödülüne, aldığı 198 oyla layık görüldü. Oylamada ikinci sırayı 98 oyla, Werder Bremen ve Almanya Milli Takımı'nın golcüsü Niclas Füllkrug elde etti.

“SIKI ÇALIŞMANIN KARŞILIĞINI ALDIM”

"Almanya'da Yılın Futbolcusu" olduğunu öğrendikten sonra açıklamalarda bulunan Gündoğan, "sıkı çalışmanın karşılığında aldığı ödülün", "çok ama çok güzel bir takdir" olduğunu dile getirdi. "Esasında takımla kazanılan kupaların çok daha önemli başarılar" olduğunu ifade eden Gündoğan, "Ancak yılın futbolcusu seçimlerini geçen yıllarda hep takip ettim ve tabii ki, 'Ben de bir gün seçilsem muhteşem olurdu' diye düşündüm" dedi.

Kaptanlığını yaptığı Manchester City ile kusursuz bir sezon geçiren ve çıktığı 51 resmi maçta toplam 18 gol ve asist katkısı yapan Gündoğan'ın, önümüzdeki yıl Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Alman Milli Takımı'nın en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

SANE’DEN TEBRİK

Gündoğan'ın Milli Takım'dan arkadaşı olan Bayern Münihli Leroy Sane de bu ödülü sonuna kadar hak ettiğini dile getirdiği tecrübeli oyuncunun bu sezonki performansının, "inanılmaz" olduğunu vurguladı. "Onun adına, Almanya'da da artık hak ettiği saygıyı gördüğü için seviniyorum" diyen Sane, İlkay Gündoğan'ın aslında biraz "içine kapanık, utangaç" biri olduğunu ve "çok göz önünde olmayı sevmediğini" ancak diğer yandan da "geçmiş yıllarda birçok şeyi doğru yaptığını ve birçok şeyin de iyi gittiğini anlayacak kadar akıllı olduğunu" ifade etti.

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ URS FISCHER

Almanya'da spor basını temsilcilerinin oylarıyla "Yılın Teknik Direktörü" unvanına layık görülen isim ise 1. FC Union Berlin takımını uzun yıllardır çalıştıran İsviçreli Urs Fischer oldu. Mütevazı bir kadroya sahip takımı ile Bundesliga sezonunu, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve RB Leipzig takımlarının ardından dördüncü sırada bitiren ve başkent ekibinin, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmasını sağlayan Fischer, 293 oy ile açık ara birinci oldu. Bu kategoride ikinci sırayı 63 oy ile Heidenheim takımının teknik direktörü Frank Schmidt, üçüncü sırayı ise 62 oy ile, geçen sene "Yılın Teknik Direktörü" seçilen Christian Streich elde etti.

Union Berlin'in teknik direktörü Urs Fischer de sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Tabii ki gururluyum ancak bunu asla tek başına başaramazsın. Böyle bir ödülün ardında hep bir takım, bir kulüp vardır. Sonunda bu tip bir onurlandırma ile karşı karşıya iseniz, bunların hepsi size yardım etmiştir" dedi.