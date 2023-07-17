Almanya’dan Rusya'ya çağrı

Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Berlin'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını uzatmasını ve mevcut anlaşmazlığı yoksul insanların sırtından yürütmemesini istediklerini belirtti.

Hoffmann, bu tür anlaşmaların kısa süreyle sınırlı kalmamasının ve Ukrayna'nın uzun vadede tahıl ihraç etmesine izin verilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir de "Açlığın bir silah olarak kullanılmasına son verilmeli. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in, korkunç savaş çığırtkanlığı için bu dünyadaki yoksulların en yoksulu rehin alınıyor." ifadesini kullandı.

Çiftçiler Birliği de anlaşmanın durdurulmasının ardından şu an için Almanya ve Avrupa pazarlarında herhangi bir darboğaz görmediklerini açıkladı.

Alman medyasına konuşan Birlik yetkilisi Udo Hemmerling, "Tahıl, yağlı tohumlar ve gübrelerde uzun bir kesinti olursa, küresel tarım ticaretinde yine arz darboğazları ve fiyat artışları olabilir ancak Orta Avrupa'da, yerel hasat mevcut olduğu için herhangi bir darboğaz beklemiyoruz." dedi.

RUSYA'DAN "TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI FİİLEN SON BULDU" AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz’a kadar uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.